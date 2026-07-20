Ufficiale: Belgio, Rudi Garcia non sarà più il CT dal prossimo 1° agosto. Contratto non rinnovato

20/07/2026 | 15:30:27

Cambia anche il Belgio dopo i Mondiali. Rudi Garcia non rinnova il proprio contratto con i Diavoli Rossi, in scadenza il prossimo 31 luglio.

La nota: “Rudi Garcia e la RBFA non rinnoveranno il contratto in scadenza il 31 luglio 2026. Rudi Garcia ha assunto l’incarico il 1° febbraio 2025, succedendo a Domenico Tedesco. Sotto la sua guida tecnica, i Diavoli Rossi belgi si sono assicurati un posto nella Lega A della UEFA Nations League e si sono qualificati per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Ai Mondiali, i Diavoli Rossi belgi sono stati eliminati ai quarti di finale dalla Spagna, che poi si è laureata campione del mondo”.

Ci sono anche le parole del tecnico francese: “Dopo aver discusso con la RBFA, abbiamo deciso di non prolungare l’eccellente percorso che abbiamo condiviso negli ultimi 18 mesi. Lascio il Belgio in Lega A della UEFA Nations League e tra le prime otto squadre al mondo. Vorrei ringraziare il mio straordinario gruppo di giocatori, il direttore sportivo Vincent Mannaert e i tifosi che ci hanno sostenuto durante questo Mondiale. Auguro al Belgio ogni successo nel proseguire la transizione generazionale che sono stato orgoglioso di contribuire ad avviare”.

Belgio che sarà una della avversarie dell’Italia in Nations League.

Foto: X Federazione Belgio