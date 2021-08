Ufficiale: Belgio, Henry torna nello staff di Roberto Martinez

La Federcalcio belga ha annunciato il ritorno di Thierry Henry nello staff del CT Roberto Martinez in vista dei Mondiali in Qatar. L’ex asso di Arsenal e Barcellona aveva lasciato l’incarico tre anni fa per intraprendere l’avventura da allenatore, prima con il Monaco e poi con i canadesi Montreal Impact.

UPDATE: Thierry Henry joins our staff permanently until after the 2022 #WorldCup. 🙌 #DEVILTIME pic.twitter.com/y82rYizapC — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) August 30, 2021

Foto: Twitter Monaco