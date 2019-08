L’Hertha Berlino, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha recentemente comunicato l’acquisto di Dodi Lukebakio. Il 21enne belga è stato prelevato a titolo definitivo dal Watford. La stagione passata l’attaccante, classe 1997, ha giocato in prestito al Fortuna Dusseldorf, sempre in Germania, segnando 10 reti in 31 incontri disputati in Bundesliga.

Foto: Hertha Berlino Twitter