Ufficiale: Belardinelli in prestito al Sudtirol

Luca Belardinelli saluta l’Empoli e approda in Serie B, giocherà al Sudtirol. L’esterno ventunenne saluta la squadra toscana in prestito e ora dopo la stagione in Primavera è pronto a mostrare le sue doti in B.

Questo il comunicato del club. “L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito) dalla società Empoli Football Club i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Belardinelli.

Il centrale, 21enne, si è legato al club biancorosso con un contratto annuale, ovvero fino al 30 giugno 2023. Proviene dalla società toscana, dopo la prima stagione da professionista giocata in serie C con la maglia della Pro Vercelli“.

✍🏻 | Luca Belardinelli è un nuovo giocatore dell‘FC Südtirol • Luca Belardinelli ist ein neuer Spieler des FC Südtirol.

▶️ https://t.co/HCaxO3IElo pic.twitter.com/jvWDAOfLSY — FC Südtirol (@fclubsuedtirol) July 9, 2022



Foto: Twitter Sudtirol