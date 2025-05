Ufficiale: Beckham acquista il Salford City. Con lui anche Neville

08/05/2025 | 14:20:19

Dopo gli inizi come imprenditore nel mondo del calcio in MLS nelle vesti di proprietario con l’Inter Miami dove oggi milita Leo Messi, David Beckham fa tappa anche in Europa.Il Salford City, club di League Two (l’equivalente della Serie D italiana) con sede a Salford, cittadina nei pressi di Manchester, ha comunicato il passaggio delle quote di maggioranza. La cessione è stata effettuata a “un nuovo gruppo guidato da David Beckham e Gary Neville assieme insieme all’imprenditore statunitense Declan Kelly e a Lord Mervyn Davies“. Altra avventura come imprenditore dunque per l’ex stella del calcio.

FOTO: Facebook Inter Miami