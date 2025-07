Ufficiale: Bayern Monaco, rinnovato il contatto di Ulreich fino al 2026

29/07/2025 | 19:53:24

Ulreich continuerà ad essere il secondo portiere del Bayern per un’altra stagione. Il comunicato: Il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di un anno con Sven Ulreich, che resterà in squadra fino all’estate del 2026. Il portiere 36enne era arrivato a Monaco dal VfB Stoccarda nel 2015. Nel 2020 si era trasferito all’Amburgo per una stagione, prima di fare ritorno tra le fila dei campioni di Germania.

Foto: insta bayern