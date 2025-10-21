Ufficiale: Bayern Monaco, Kompany rinnova fino al 2029

21/10/2025 | 12:34:03

Il Bayern Monaco ha ufficialmente prolungato il contratto dell’allenatore Vincent Kompany fino al 30 giugno 2029. L’accordo precedente, valido fino all’estate 2027, è stato quindi anticipatamente rinnovato dopo il brillante avvio del tecnico belga sulla panchina bavarese. Kompany, 39 anni, è arrivato a Monaco dal Burnley alla vigilia della stagione 2024/25 e nella sua prima annata ha già conquistato il titolo di Bundesliga, seguito dalla vittoria della Supercoppa tedesca all’inizio di questa stagione.

Il tecnico così ha commentato: “Sono grato e onorato. Voglio ringraziare il Bayern per la fiducia e l’ambiente di lavoro che mi hanno offerto fin dal primo giorno. Sembra di essere qui da molto più tempo, e conosco bene il club. Abbiamo intrapreso un percorso meraviglioso: continuiamo a lavorare sodo e a festeggiare altri successi!”.

Herbert Hainer, presidente del club, ha aggiunto: “Il rinnovo con Kompany rappresenta un forte segnale di fiducia per il lavoro finora svolto e indica chiaramente continuità e stabilità per il Bayern. Vincent è molto stimato dai giocatori, dalla dirigenza e dai tifosi, e siamo felici di questa estensione precoce”. Jan-Christian Dreesen, CEO, ha sottolineato come Kompany abbia “riportato entusiasmo al Bayern, creando una squadra dominante e brillante. La sua serenità e il lavoro meticoloso migliorano i nostri giocatori senza cercare mai la luce dei riflettori”.

Vinny x FC Bayern ❤️ pic.twitter.com/BNwcwXxWo6 — FC Bayern München (@FCBayern) October 21, 2025

Foto: sito Bayern