Ufficiale: Bayern Monaco, ceduto in prestito Jensen al Grasshopper

26/06/2025 | 11:16:10

Colpo in prospettiva per il Grasshopper. Il club svizzero, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato l’ingaggio a titolo temporaneo di Jonathan Asp Jensen, centrocampista classe 2006 proveniente dal Bayern Monaco. Di seguito il comunicato del Grasshopper: Il Grasshopper Club Zurigo è lieto di annunciare che Jonathan Asp Jensen si unisce al GC in prestito per un anno.

Foto: insta grasshopper