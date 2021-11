Ufficiale: Bayern Monaco-Barcellona si giocherà a porte chiuse

Ora è ufficiale. Dopo le indiscrezioni provenienti dalla Germania in mattinata, è stato reso noto come la gara di Champions League, tra Bayern Monaco e Barcellona, in programma il prossimo 8 dicembre in Germania, si disputerà a porte chiuse.

Purtroppo i contagi da Covid in tutta Europa sono in netta risalta e le varie nazioni stanno attuando nuovamente misure restrittive per contenere la pandemia. In Germania il governatore della Baviera, Markus Soder, ha annunciato che a partire dalla prossima settimana chiederà al governo la chiusura degli impianti sportivi ai tifosi. Di conseguenza il match di Champions tra Bayern Monaco e Barcellona, in programma per il prossimo mercoledì, si giocherà senza pubblico.

Foto: Twitter Bayern