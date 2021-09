Ufficiale: Bayern Monaco, acquistato il talento Lovro Zvonarek. Arriverà l’anno prossimo

Il Bayern Monaco ha ufficializzato l’ingaggio del talento croato Lovro Zvonarek. Centrocampista offensivo, arriva dallo Slaven Belupo, e si unirà alla squadra tedesca a partire dal 1° luglio 2022. Il giocatore, 16 anni, è già stato schierato in 5 occasioni in prima squadra. Fa parte della Nazionale Under 16, vanta 4 presenze e 2 reti. Ha firmato un contratto a lungo termine.

🔴⚪ Das kroatische Talent Lovro #Zvonarek kommt zum 1. Juli 2022 vom kroatischen Erstligisten Slaven Belupo zum @FCBayern. Der 16-jährige offensive Mittelfeldspieler hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben. 🔗 https://t.co/LFwS4mt6iN Wir freuen uns auf dich, Lovro! 🙌 pic.twitter.com/GP6K2VkINH — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) September 10, 2021

Foto: Twitter Bayern Monaco