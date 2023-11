Ufficiale: Bayern, ingaggiato il talento australiano Nestory Irankunda dall’Adelaide United

Il Bayern comunica ufficialmente l’ingaggio del talento australiano Nestory Irankunda. Il 17enne arriva come colpo in prospettiva dall’Adelaide United il 1° luglio 2024 e firmerà un contratto a lungo termine a partire da quella data. Questo il comunicato:

Da Down Under a Monaco. Il Bayern ha ingaggiato il talento australiano Nestory Irankunda. Il diciassettenne arriverà dall’Adelaide United il 1° luglio 2024 e firmerà un contratto a lungo termine con i campioni di Germania a partire da quella data. Irankunda compirà 18 anni il 9 febbraio 2024. Jochen Sauer, Direttore dello Sviluppo Giovanile: “Avevamo Nestory nel nostro radar da tempo e siamo lieti di aver raggiunto un accordo con lui e con l’Adelaide United per il trasferimento a Monaco la prossima estate. Vorremmo ringraziare i responsabili dello United per le discussioni sempre positive. Nestory è un giocatore di fascia estremamente veloce, forte nel palleggio e nella palla e con molta grinta verso la porta. Siamo convinti del suo potenziale e che farà i prossimi passi con noi”.

Foto: Twitter Bayern