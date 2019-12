Il Bayern Monaco, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di Adrian Fein. Il giovane centrocampista, 20 anni e attualmente in prestito all’Amburgo, è già nel giro della Nazionale Under 21 tedesca e ha sottoscritto un nuovo legame con il club bavarese fino al 2023.

Foto: Bavarian Football Works