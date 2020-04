Ufficiale: Bayern, Alphonso Davies blindato fino al 2025. La foto

Il Bayern Monaco, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha reso noto di aver rinnovato il contratto di Alphonso Davies. Il giovanissimo e duttile esterno offensivo, impiegato spesso come terzino sinistro, è stato blindato fino al 2025. In alto l’insolita foto di Davies in compagnia dei dirigenti del Bayern, Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic e Karl-Heinz Rummenigge, con addosso la mascherina.

Foto: Bayern Monaco Twitter