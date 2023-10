Ufficiale Bayer Leverkusen, Jeremie Frimpong rinnova il contratto fino al 2028

Arriva il comunicato ufficiale del club tedesco: il difensore olandese classe 2000 Jeremie Frimpong ha rinnovato il contratto con il Bayer Leverkusen, la nuova scadenza è fissata al 2028. Queste le dichiarazioni del giocatore:

“Sono successe molte cose da quando sono entrato in Bayer04, abbiamo vissuto grandi esperienze e continuato a migliorare come squadra. È un onore far parte dei Werkself”.

Foto: Twitter Bayer Leverkusen