Ufficiale: Bayer Leverkusen ingaggiato Lucas Vazquez
26/08/2025 | 17:45:16
Il Bayer Leverkusen ha ufficializzato l’ingaggio di Lucas Vazquez. L’esperto esterno spagnolo, 34 anni, approda in Bundesliga a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Real Madrid al termine della scorsa stagione. Ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2027 e vestirà la maglia numero 21.
✍️ #Bayer04 hat den fünfmaligen Champions League-Sieger Lucas Vazquez verpflichtet.
Der 34-jährige Spanier hat einen Vertrag bis 2027 bei der #Werkself unterschrieben.#VamosVazquez pic.twitter.com/6EXUkfiipl
— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 26, 2025
Foto: X Bayer Leverkusen