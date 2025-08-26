TOP NEWS
Ufficiale: Bayer Leverkusen ingaggiato Lucas Vazquez

26/08/2025 | 17:45:16

Il Bayer Leverkusen ha ufficializzato l’ingaggio di Lucas Vazquez. L’esperto esterno spagnolo, 34 anni, approda in Bundesliga a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Real Madrid al termine della scorsa stagione. Ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2027 e vestirà la maglia numero 21.

Foto: X Bayer Leverkusen