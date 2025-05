Ufficiale: Bayer Leverkusen, ingaggiato il talento Maza dall’Hertha Berlino

01/05/2025 | 12:10:24

Il Bayer Leverkusen ingaggia il talento Ibrahim Maza dall’Hertha Berlino e, quando mancano ancora alcune settimane alla fine della stagione, annuncia il colpo con un comunicato ufficiale. Il trequartista classe 2005 aveva un contratto con il club che milita in Bundesliga 2 fino al 2027, ed ha firmato a titolo definitivo un contratto con il Leverkusen fino al 30 giugno 2030. “Ibrahim Maza è attualmente uno dei giovani attaccanti più interessanti. Si adatta a noi e al nostro stile di calcio. Ha una tecnica eccezionale, è bravo nel dribbling ed è assertivo, e ha anche una visione di gioco per i suoi compagni di squadra, che sa far giocare brillantemente“, ha dichiarato il direttore sportivo Simon Rolfes ai canali ufficiali del club.

Queste le prime parole dello stesso Maza: “E’ una grande opportunità, un sogno! Ho avuto le migliori opportunità di crescere e migliorare con l’Hertha in seconda divisione. Ora voglio dimostrare il mio valore sul grande palcoscenico con un top club europeo. Non vedo l’ora di giocare contro il Bayer 04, in uno stadio speciale, stretto e con la sua fantastica atmosfera, e contro una squadra che mi ha davvero impressionato negli ultimi anni. Qui al Leverkusen posso crescere ancora di più e vincere titoli: questo è ciò che mi motiva”.

Foto: X Bayer Leverkusen