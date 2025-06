Ufficiale: Bayer Leverkusen, ecco Faye. Ha firmato fino al 2030

27/06/2025 | 19:45:26

Il Bayer Leverkusen ha ufficializzato tramite i propri canali l’acquisto di Abdoulaye Faye, difensore centrale classe 2004, identificato come il sostituto di Jonathan Tah, partito in direzione Monaco di Baviera. Di seguito il comunicato della società rossonera: Il Bayer Leverkusen annuncia l’ingaggio del difensore centrale senegalese Abdoulaye Faye. Il ventenne arriva in Bundesliga dal club svedese di massima serie BK Häcken. Faye ha firmato un contratto con il Leverkusen fino al 30 giugno 2030″

Foto: Instagram Leverkusen