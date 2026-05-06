Ufficiale: Bayer Leverkusen, Arthur rinnova fino al 2031

06/05/2026 | 18:22:15

Rinnovo in casa Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha annunciato il prolungamento di Arthur, laterale brasiliano classe 2003. Il giocatore ha firmato un nuovo contratto che avrà scadenza 2031. In questa stagione Arthur, nonostante alcuni problemi di natura fisico che ne hanno condizionato il rendimento, ha messo insieme un totale di 29 presenze in tutte le competizioni con all’attivo 2 gol e 3 assist.

Bis 2031! ✍️ Arthur hat seinen Vertrag bei #Bayer04 verlängert! Wir freuen uns auf die nächsten Jahre mit dir, Arthur! ❤️ pic.twitter.com/IvaBuGvxxF — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 6, 2026

Foto: X Bayer Leverkusen