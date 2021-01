Ufficiale, Bayer Leverkusen: arriva Fosu-Mensah dal Manchester United

Colpo del Bayer Leverkusen, che si assicura a titolo definitivo il terzino olandese Timothy Fosu-Mensah dal Manchester United. Così si è espresso sul nuovo acquisto il direttore sportivo del club tedesco, Simon Rolfes: “Timothy Fosu-Mensah è un difensore tecnicamente esperto, veloce e fisicamente forte che può essere usato sia come terzino destro che come centrale. Tim è ancora giovane e ha ancora margini di miglioramento, ci aiuterà anche in prospettiva”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball)



Foto: Twitter