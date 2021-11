Ufficiale: Bayer Leverkusen, a luglio Rolfes sarà il nuovo AD al posto di Voller

Simon Rolfes, attuale direttore sportivo del Bayer Leverkusen, sostituirà Rudi Völler nel ruolo di amministratore delegato a partire dal 1° luglio 2022. Lo ha comunicato il club delle aspirine con un comunicato: il contratto di Völler scadrà a fine stagione e in futuro diventerà un membro del CdA, oltre ad avere un ruolo di ambasciatore. Rolfes ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Vorrei ringraziarvi per la fiducia che avete riposto in me. È un onore assumermi ancora più responsabilità. Non è un premio ma un incentivo per aiutare il club a migliorare continuamente. Abbiamo grandi progetti. Ringrazio Rudi, da lui ho imparato molto”.

