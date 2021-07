Ufficiale: Baschirotto all’Ascoli dalla Viterbese

L’Ascoli tramite nota ufficiale sul proprio sito, ha annunciato l’arrivo del difensore Federico Baschirotto a titolo definitivo. Il classe ’96 arriva dalla Viterbese e ha segnato un contratto biennale con i bianconeri.

Questo il comunicato el club:

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Viterbese il difensore Federico Baschirotto.

Veronese di Isola della Scala, classe ’96, Baschirotto ha sottoscritto un accordo biennale. Dopo essersi fatto le ossa in Promozione col Nogara e in Serie D col Legnago Salus, nella s.s. 2014/15 viene acquistato dalla Cremonese (Serie C). Coi lombardi non esordisce e l’anno seguente si trasferisce al Seregno in D per proseguire il percorso di crescita. In Brianza scende in campo 36 volte fra regular season e play off mettendo a segno un gol. Nella s.s. 2016/17 torna in Serie C con la maglia del Forlì (11 presenze) e l’anno successivo con quella del Cuneo (24 presenze e 1 gol). Nella s.s. 2018/19 approda alla Vigor Carpaneto (Serie D) e in 33 presenze realizza due gol e tre assist. E’ reduce dalle due stagioni in C con la Viterbese, squadra con cui si è messo in evidenza realizzando nelle 59 partite disputate 4 gol e 2 assist.

L’Ascoli Calcio accoglie Federico con un caloroso benvenuto e gli augura i migliori successi in maglia bianconera“.

Foto: Sito ufficiale Ascoli