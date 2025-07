Ufficiale: Barry nuovo giocatore dell’Everton

09/07/2025 | 17:46:59

Barry lascia il Villareal e diventa un nuovo giocatore dell’Everton, adesso è ufficiale. “Sono molto contento – ha dichiarato il giocatore ai canali ufficiali degli inglesi – È davvero emozionante essere qui. Non vedo l’ora di iniziare e spero di farlo molto presto. L’Everton è un grande club in Premier League. Ha una bella storia e qui hanno giocato ottimi giocatori, come Wayne Rooney e Romelu Lukaku”.

FOTO: X Everton