Ufficiale: Barletta, risoluzione consensuale con Vincenzo Ragone. Il comunicato

24/11/2026 | 11:47:18

Si separano le strade del Barletta e di Vincenzo Ragone. La società biancorossa ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il laterale classe 2007, protagonista della promozione in Serie C. Il club gli ha augurato le migliori fortune per il prosieguo della carriera, come si legge dal comunicato del club: “La SS Barletta 1922 comunica la risoluzione consensuale del contratto di Vincenzo Ragone.Al laterale classe 2007, tra i protagonisti della promozione in Serie C, il Club augura le migliori fortune professionali nel prosieguo della sua carriera”.

Foto: sito Barletta