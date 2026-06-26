Ora è anche ufficiale: Bariti rinnova l’Entella fino al 2028

26/06/2026 | 12:44:33

Come vi avevamo anticipato, Davide Bariti prolunga il suo contratto con l’Entella fino al 2028. Ecco le parole del club e del ragazzo: “Dopo i rinnovi di Luca Parodi e Ivan Marconi, anche Davide Bariti prolunga il proprio contratto con l’Entella fino al 2028. Arrivato a Chiavari nell’estate del 2024, Davide è stato uno dei grandi protagonisti del ritorno in Serie B e della successiva permanenza nella categoria, facendosi apprezzare per il suo atteggiamento dentro e fuori dal campo. «Sono davvero felice di aver prolungato il mio rapporto con l’Entella – racconta Bariti –. Al termine del campionato, il mio desiderio era quello di proseguire il cammino con questa società e con questo gruppo di compagni, che mi ha dato davvero tanto. Ritrovare la Serie B dopo tanti anni è stato bellissimo e mi ha ricordato quanto sia affascinante questo campionato. Poter essere ancora qui, a difendere la categoria con questi colori, per me è speciale. Mi metto a disposizione della squadra con il mio entusiasmo e la mia voglia di fare, pronto a scrivere insieme ai miei compagni un nuovo capitolo in maglia biancoceleste». Bart resta con noi”.

Foto: Instagram Virtus Entella