Il Bari rende noto di aver esercitato il diritto di opzione per il tesseramento a titolo definitivo, dal Pisa Sporting Club, del calciatore classe ’96 Giuseppe Sibilli.

Numeri importanti per l’attaccante campano che, alla sua prima stagione in biancorosso, ha totalizzato 2885 minuti in regular season, 12 reti, record in carriera, e 4 assist. Per lui contratto fino al giugno ’27. Felici di continuare insieme Beppe!”.

