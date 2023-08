Ufficiale: Bari, preso Frabotta dalla Juventus

Il Bari comunica di essersi assicurato le prestazioni di Gianluca Frabotta: “SSC Bari comunica di aver acquisito dalla Juventus, con la formula del prestito con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Frabotta (24.06.99, Roma). Il terzino si è unito al gruppo biancorosso nella sede del ritiro a Cremona mettendosi così da subito a disposizione di mister Mignani“.

Un comunicato di ringraziamento al calciatore è apparso anche sul sito della società bianconera: “Gianluca Frabotta si trasferisce, a titolo temporaneo con diritto di opzione per la cessione definitiva, alla S.S.C. Bari. Reduce dalla promozione in Serie A con il Frosinone (22 presenze in Serie B per lui lo scorso anno), Frabotta si appresta a vivere una nuova esperienza in prestito. Arrivato in bianconero nel 2019/20, Gianluca ha conquistato la Coppa Italia Serie C con la Juventus Under 23 (ora Next Gen), esordendo con la Prima Squadra nella stagione 2019/20, con cui ha poi disputato la stagione 2020/21, segnando anche un gol in Coppa Italia contro la SPAL. In bocca al lupo, Gianluca!”.

Foto: Facebook Bari