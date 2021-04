Ufficiale: Bari esonerato Carrera. Il comunicato

Nuovo ribaltone in casa Bari, esonerato il tecnico Massimo Carrera, che non ha saputo incidere nel club pugliese.

Questo il comunicato: “SSC Bari comunica di aver sollevato Massimo Carrera dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La Società, con stima e rispetto per l’uomo e il professionista, intende ringraziare Carrera per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi; a Lui ed al suo staff augura il meglio per il prosieguo della carriera”.

Al suo posto dovrebbe tornare Gaetano Auteri

Foto: Twitter Bari