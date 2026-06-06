Ufficiale: Bari, risoluzione consensuale per il ds Di Cesare

06/06/2026 | 12:49:06

Il Bari comunica la risoluzione consensuale con il DS Valerio Di Cesare: “SSC Bari comunica di aver raggiunto l’accordo con il direttore sportivo Valerio Di Cesare per la risoluzione consensuale del contratto in essere con il Club biancorosso. La Società ringrazia il professionista e l’uomo Di Cesare per l’attaccamento, la dedizione e la passione dimostrati verso i colori biancorossi, augurando nel contempo un futuro denso di soddisfazioni umane e professionali”.