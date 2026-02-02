Ufficiale: Bari, dal Sassuolo arriva Odenthal

02/02/2026 | 18:26:41

“SSC Bari comunica di aver acquisito dall’US Sassuolo, con la formula del prestito fino a giugno, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe ’00 Cas Odenthal (26.09.00, Leersum, Olanda); il difensore olandese vestirà la maglia numero ’26’ e si aggregherà in giornata al gruppo biancorosso. Cresciuto nelle giovanili dell’Utrecht prima e del N.E.C. poi, fa il suo esordio tra i professionisti nel ’19-’20 proprio con la formazione rossoverdenera di Nimega (72 pres e 3 gol). Sarà il Como a portarlo in Italia nella stagione ’22-’23; con i lariani collezionerà 61 presenze in due stagioni, coronando la sua esperienza in riva al lago con la promozione in A al termine del campionato ’23-’24. Nello scorso campionato è stato uno dei protagonisti della cavalcata vincente del Sassuolo vincitore della B”. “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver ceduto il calciatore Cas Odenthal alla SSC Bari con la formula del prestito fino al 30 giugno 2026. La società augura a Cas le migliori fortune umane e professionali”.

Foto: logo Bari