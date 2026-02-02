Ufficiale: Bari, arriva Traoré dal Southampton
02/02/2026 | 22:13:12
Innesto per il Bari che a centrocampo rende noto l’ingaggio di Daouda Traoré dal Southampton. La nota del club: “SSC Bari comunica di aver acquisito dal Southampton FC, con la formula del prestito con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe ’06 Daouda Traorè (22.07.06, Ivry-sur-Seine, Francia); in attesa del transfert internazionale, il centrocampista si aggregerà nelle prossime ore al gruppo biancorosso di mister Longo. Dopo essere cresciuto nelle fila delle giovanili del Nizza, con cui arriva a fare il suo esordio in Prima Squadra nella stagione ’23-’24, attira le attenzioni del Southampton che in estate lo acquista, mandandolo a fare esperienza in prestito prima al Valenciennes (33 pres, 3 assist), quindi, nella prima parte di questa stagione, al Betis Deportivo. Ha vestito le maglie dell’U16 e dell’U17 della Francia”.
Foto: logo Bari