Ufficiale: Bardi nuovo portiere del Palermo

08/08/2025 | 16:01:22

Il Palermo ha annunciato il colpo Bardi per la porta, c’è il comunicato dopo la cessione di Desplanches al Pescara: “Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Francesco Bardi. Il calciatore, svincolatosi dall’AC Reggiana, si è legato al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. Bardi (33) nelle due stagioni a Reggio Emilia ha messo a referto 68 presenze e 17 clean sheet. In precedenza per lui, una volta terminato il percorso nel calcio giovanile fra Livorno e Inter, ha vestito anche le maglie di Novara, Chievo Verona, Espanyol, Frosinone e Bologna”.

FOTO: Sito Palermo