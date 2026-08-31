Ufficiale: Barcola è un nuovo giocatore del Liverpool. Operazione da 125 milioni + 20 di bonus

31/08/2026 | 15:27:38

Il colpo dell’estate è servito. Bradley Barcola, due volte campione d’Europa con il PSG, è un nuovo giocatore del Liverpool. L’ala francese, per cui i Reds hanno sborsato 125 milioni + 20 di bonus, è il sostituto di Cody Gakpo, a un passo dal Manchester City.

Il comunicato del Liverpool: “L’attaccante francese ha firmato un contratto a lungo termine con i Reds al Centro di Allenamento AXA dopo aver superato un controllo medico e aver finalizzato il trasferimento.

Barcola, che indosserà la maglia numero 29, ha detto a Liverpoolfc.com: “È un grande orgoglio poter giocare per il Liverpool. Sono molto felice.

“Ci è voluto molto tempo, ma oggi sono davvero felice di poter giocare per il Liverpool e tutto quello che voglio è essere in campo e poter giocare.

“Spero di raggiungere grandi traguardi. Prima di tutto, vincere la Premier League – è uno dei miei sogni più grandi della mia vita.

“È proprio questo e restare in questa squadra a lungo termine – ecco perché ho firmato un contratto lungo – e spero di riuscirci”.

Talento estremamente entusiasmante con la capacità di giocare in qualsiasi ruolo in attacco, Barcola arriva dopo un periodo di tre anni al PSG, dove ha collezionato 152 presenze, segnato 39 gol e fornito 35 assist.

Ha inoltre sollevato numerosi riconoscimenti importanti durante il suo periodo al Parc des Princes – tra cui due titoli consecutivi di Champions League e tre titoli consecutivi di Ligue 1.

Il suo successo nel calcio professionistico era arrivato in precedenza all’Olympique Lyonnais, debuttando con la squadra senior nel novembre 2021.

Barcola ha realizzato sette gol e 11 assist in 47 partite per il Lione prima di unirsi al PSG nell’agosto 2023.

A livello internazionale, debuttando nel giugno 2024, ha giocato 28 partite con la Francia fino ad oggi e ha segnato sei volte.

Tre di questi gol sono arrivati ai Mondiali di quest’estate, con Barcola sempre presente durante la corsa nazionale al quarto posto”.

Foto: Sito Liverpool