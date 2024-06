Ufficiale: Barcellona, salutano Cancelo e Joao Felix

Terminano qui le avventura di Joao Felix e Joao Cancelo al Barcellona. Il comunicato del club catalano: “João Félix e João Cancelo non continueranno con il Barcellona. I contratti di prestito dei due giocatori portoghesi sono scaduti il 30 giugno e torneranno ai rispettivi club. Il FC Barcelona desidera mettere a verbale il proprio apprezzamento per il loro impegno e la loro dedizione, e augura loro il meglio e ogni successo per il futuro”.

Foto: Instagram Barcellona