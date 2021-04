Ufficiale: Barcellona, rinnova Oscar Mingueza

Il Barcellona, in un comunicato ufficiale, ha reso noto di aver esercitato la sua opzione di rinnovo per il contratto del difensore centrale classe ’99 Oscar Mingueza, che rimarrà quindi al club blaugrana fino al 30 giugno 2023. Il giocatore ha messo nero su bianco in compagnia del presidente Joan Laporta. Inoltre è stata fissata una clausola rescissoria a 100 milioni di euro.