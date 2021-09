Ufficiale: Barcellona, in attacco arriva Luuk de Jong

Ultime ore di mercato concitate per il Barcellona che, dopo aver chiuso la cessione di Griezmann all’Atletico, hanno definito l’arrivo dell’attaccante olandese Luuk de Jong dal Siviglia. Ecco il comunicato dei blaugrana arrivato alle 3.31 della scorsa notte. “FC Barcelona e Sevilla FC hanno raggiunto un accordo per il prestito di Luuk de Jong fino al 30 giugno 2022. Il club del Barça rileva che ha un’opzione per l’acquisto”.

❗ ÚLTIMA HORA

▶ ¡@LuukdeJong9 llega al Barça cedido por el Sevilla!#deJongCuler 💙❤ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 1, 2021

Foto: Twitter Barcellona