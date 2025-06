Ufficiale: Barcellona, il 10 agosto riapre il Camp Nou. Il Como potrebbe inaugurare il nuovo impianto

25/06/2025 | 19:55:04

Il Barcellona ha annunciato quando avverrà il ritorno al nuovissimo Camp Nou: la data prescelta è domenica 10 agosto 2025. I cancelli del mitologico stadio dei blaugrana riapriranno ai tifosi in occasione del Trofeo Joan Gamper, ancora senza avversario confermato, ma con il Como di Fabregas come grande favorito. Dopo oltre due anni di ristrutturazione, l’impianto riaprirà con una capienza prevista di 60.000 persone. Fino ad ora il Barça, fianco a fianco con il comune della città, ha disputato le partite allo Stadio Olimpico Lluis Companys di Montjuic, ma ora è arrivato il momento di tornare a casa. I lavori però non sono finiti del tutto e proseguiranno, perché vanno ultimati il terzo anello, il doppio anello VIP, l’installazione della copertura (prevista a partire dall’estate 2026) e la sistemazione finale di alcuni spazi interni, così come la riqualificazione urbanistica dell’area circostante lo Spotify Camp Nou.

Foto: sito Barcellona