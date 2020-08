Con l’arrivo di Ronald Koeman sulla panchina del Barcellona, si delinea il nuovo staff del Barcellona dopo l’umiliante sconfitta in Champions League. Il Barça ha ufficializzato l’arrivo di Henrikh Larsson e Alfred Schreuder. Per Larsson questo è un ritorno in Catalogna, lo svedese ha indossato la maglia dei catalani per due anni dal 2004 al 2006 vincendo anche una Champions League.

Foto: twitter Barcellona