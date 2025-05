Ufficiale: Barcellona, Flick rinnova fino al 2027

21/05/2025 | 19:42:16

Rinnovo importante in casa Barcellona, con il tecnico Hansi Flick che rinnova fino al 2027.

Il tedesco, cambia così le sue abitudini, era sempre consueto rinnovare di anno in anno, questa volta ha firmato un biennale.

“The show must go on” ha scritto il club catalano sui social.

The show must go on

HANSI FLICK 2027 ❤️ pic.twitter.com/U8u0cQFOKq — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 21, 2025

Foto: X Barcellona