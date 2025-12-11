Ufficiale: Barcellona, Eric Garcia rinnova fino al 2031

11/12/2025 | 17:09:42

Il Barcellona ha annunciato il rinnovo del contratto del difensore Eric Garcia, che si è unito al club catalano fino al 30 giugno 2031. Il centrale 24enne dunque si unisce al club di cui è calciatore fin da bambino. Ha prolungato il contratto, con la scadenza di quello attuale che era fino al 30 giugno 2026.

Foto: X Barcellona