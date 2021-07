Ufficiale: Barcellona, dal Rapid Vienna arriva il giovane talento Demir. I dettagli dell’operazione

Il Barcellona ha annunciato l’acquisto in prestito, con diritto di riscatto, del giovane talento Yusuf Demir proveniente dal Rapid Vienna. Ecco il comunicato del club blaugrana. “FC Barcelona e l’SK Rapid Vienna hanno raggiunto un accordo per il prestito del giocatore Yusuf Demir per la stagione 2021/22. Il club del Barça pagherà 500mila euro per il trasferimento e ha un’opzione di acquisto non obbligatoria del valore di 10 milioni di euro. Questo fine settimana, Demir si sottoporrà a visite mediche e fisiche, insieme ad altri nove giocatori del Barça B, per iniziare l’allenamento per il precampionato 2021/22 con la prima squadra lunedì prossimo”.

🔴🔵 ¡Nueva incorporación azulgrana!

✍ Yusuf Demir 📸 @skrapid | Red Ring Shots ©️ https://t.co/iTsraAfacE — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) July 9, 2021

FOTO: Sito ufficiale Barcellona