Ufficiale: Barcellona, dal Betis torna Emerson Royal

Emerson Royal (22 anni) torna all’FC Barcelona. Il calciatore brasiliano, dopo aver giocato due stagioni al Betis Siviglia, e disputato ben 79 partite, approda al Barça. Il club blaugrano ha deciso di utilizzare la clausola per portare l’esterno in Catalogna. Ecco il comunicato. “L’FC Barcelona ha informato il Real Betis Balompié che eserciterà il diritto di riscatto per riprendere Emerson Royal dal 1° luglio, dopo due stagioni in prestito al club andaluso”.

FOTO: Twitter Emerson Royal