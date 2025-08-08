Ufficiale: Barcellona, chiusa la disputa con ter Stegen. Caso rientrato

09/08/2025 | 00:13:26

Torna il sereno in casa Barcellona. Rientra il caso del portiere Marc Andrè ter Stegen. Il giocatore era finito ai ferri corti con il club catalano che lo accusava di essersi procurato di proposito un nuovo infortunio che lo terrà fuori ancora qualche mese. Il Barcellona aveva aperto un caso disciplinare e tolto la fascia da capitano al portiere tedesco.

Oggi il caso è rientrato. Dopo un chiarimento con il giocatore, il club ha annunciato la chiusura del caso disciplinare e la restituzione della fascia da capitano con effetto immediato. Una riconciliazione che riporta serenità in casa blaugrana e restituisce a Xavi un leader fondamentale tra i pali.

Foto: sito Barcellona