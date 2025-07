Ufficiale: Barcellona, arriva Rashford dal Manchester United

23/07/2025 | 19:19:39

Colpo in attacco per il Barcellona che ha annunciato l’innesto di b dal Manchester United.

La nota del club: “”Il Barcellona e il Manchester United hanno raggiunto un accordo per il prestito di Marcus Rashford fino al 30 giugno 2026. L’accordo include anche un’opzione per l’acquisto dell’attaccante inglese. Il giocatore ha firmato il suo contratto con il Barcellona questo mercoledì pomeriggio, in una cerimonia privata a cui hanno partecipato il presidente dell’FC Barcelona Joan Laporta, il direttore sportivo e altri membri del consiglio di amministrazione. Nato a Manchester, il nuovo attaccante del Barcellona ha mosso i primi passi nel mondo del calcio tra i pali. Lo ha fatto con il modesto club della sua città natale, il Fletcher Moss Rangers . Le sue qualità iniziali hanno suscitato l’interesse dei principali club inglesi. Ma è finito per unirsi al Manchester United all’età di sette anni. È salito ai vertici della prima squadra, dove ha esordito nella stagione 2015/16, il 25 febbraio 2016”.

Foto: sito Barcellona