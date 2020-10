Ufficiale: Barcellona, annunciati quattro rinnovi: Ter-Stegen, Piqué, De Jong e Lenglet

Non solo Champions League. Per il Barcellona è anche tempo di mercato. Il club catalano ha annunciato il rinnovo di contratto per quattro calciatori, si tratta di: Ter-Stegen, Piqué, De Jong e Lenglet. Per Piqué rinnovo fino al 2024 con clausola da 500 milioni. Per Marc-Andre ter Stegen clausola di 500 milioni fino al 2025. Frenkie de Jong, clausola da 400 milioni con un rinnovo fino al 2026 mentre per Clement Lenglet, 300 milioni di clausola, fino al 2026.

Ter-Stegen, Piqué, De Jong e LengletFoto: sito Barcellona