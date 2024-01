Ufficiale: Banega torna in Argentina, ha firmato con il Newell’s fino al 2025

Ever Banega riparte da Rosario, dalla sua città natale. Il centrocampista 35enne ha firmato fino al 2025 con il Newell’s Old Boys, squadra nella quale aveva già militato nel 2014. Il comunicato: “L’Old Boys del Club Atlético Newell è lieto di annunciare il ritorno di una figura mondiale come Ever Banega, che ha deciso con il cuore e indosserà nuovamente il Rojinegra dieci anni dopo la sua prima tappa al club. In questa occasione, il lebbroso decide ancora una volta con il cuore di difendere la maglia del club che ama: Welcome home, Ever!”.

Foto: Instagram Newell’s Old Boys