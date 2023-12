Ufficiale: Banchini nuovo allenatore dell’Alessandria. Il comunicato

Come raccontato nella giornata di ieri, l’Alessandria ha scelto Marco Banchini come nuovo allenatore. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Il Direttore Generale e la Proprietà di U.S. Alessandria Calcio comunicano di aver affidato nuovamente la guida tecnica della prima squadra al Signor Marco Banchini. Mister Banchini, unitamente al suo staff, riprende il percorso avviato lo scorso ottobre che ne aveva già fatto emergere le qualità e che purtroppo era stato interrotto ad inizio dicembre. Il Direttore Generale, la Proprietà e l’intero Management rinnovano loro il benvenuto ringraziandoli per la disponibilità ed

augurandogli un buon lavoro. Mister Banchini e il suo staff tornano alla guida del nostro club con grandi motivazioni per portare a compimento l’obiettivo primario della società, notoriamente già ben avviato. Gli stessi saranno presenti alla ripresa degli allenamenti martedì 2 gennaio 2024″.

Foto: sito ufficiale Alessandria