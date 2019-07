Ufficiale: Banchieri è il nuovo allenatore del Novara

Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Novara ha annunciato “che la conduzione tecnica della Prima Squadra, per la Stagione Sportiva 2019/2020 del Campionato di Lega Pro, sarà affidata al Sig. Simone Banchieri. Il Club azzurro annuncia questa scelta ritenendo il nuovo Mister una figura fortemente qualificata, in un’ottica di valorizzazione delle risorse a disposizione della Società. Il Sig. Simone Banchieri ha appena concluso un’eccellente stagione alla guida della panchina dell’Under 16 del Novara Calcio, coronata con la vittoria del Campionato Nazionale Under 16 Serie C, chiudendo la stagione da imbattuti. A lui, profondo conoscitore dell’ambiente Novara Calcio, il compito di valorizzare al massimo il patrimonio tecnico che la Società metterà a disposizione, trasferendo ai calciatori e a tutto lo staff un profondo senso di appartenenza verso la maglia Azzurra. Benvenuto Mister!!!”.

