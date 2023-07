Ufficiale: Bamba è un nuovo calciatore del Celta Vigo

Jonathan Bamba è un nuovo calciatore del Celta Vigo: la conferma arriva dallo stesso club spagnolo, che ha ufficializzato l’accordo con l’ex giocatore del Lille. Accordo fino al 2026. Ecco la nota della società:

“Jonathan Bamba (Alfortville, 26 marzo 1996) è ora ufficialmente un giocatore dell’RC Celta. L’ala sinistra, che arriva come free agent dopo aver terminato il suo periodo al Lille Olympique Sporting Club, approda in questa stagione 2023/24 nella città olivastra e lo fa fino al 2026.

L’esterno 27enne, terzo acquisto stagionale, arriva da una brillante stagione in cui ha segnato sei gol e concesso fino a sette assist nelle 34 partite giocate. Indubbiamente, un giocatore decisivo che nelle sue cinque stagioni con il LOSC ha accumulato un totale di 200 partite e 29 gol che sono serviti, tra l’altro, al club del nord della Francia per vincere il titolo di campione nel 2021. Ligue 1.

Con questa storia, non sorprende che Bamba fosse nel mirino di grandi club nei diversi campionati europei. Ma alla fine sono stati proprio gli azzurri ad acquisire il talento del francese, passaporto ivoriano e nazionale con l’assoluto del Paese africano, squadra con cui ha esordito lo scorso giugno.

Pertanto, RC Celta rafforza il suo attacco in questo mercato estivo con un giocatore di altissimo livello, con istinto, squilibrio e notevole qualità tecnica per continuare a preparare l’inizio di una campagna speciale per tutto il Celticismo come questo Centenario”.

