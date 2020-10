La Dinamo Kiev ha chiuso due operazioni in entrata. La prima riguarda Tudor Baluta, centrocampista di 21 anni prelevato dal Brighton. Il calciatore rumeno si è trasferito in Ucraina in prestito fino al termine della stagione.La seconda riguarda invece Volodymyr Kostevych. E’ un terzino sinistro prelevato a titolo definitivo dal Lech Poznan. Per lui contratto triennale.

Foto: twitter Dinamo Kiev