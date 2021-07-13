Ufficiale: dopo Balotelli, anche Castro va all’Adana Demirspor
13.07.2021 | 17:35
È ufficiale, Lucas Castro raggiunge Mario Balotelli all’Adana Demirspor. Il centrocampista argentino ha firmato un contratto annuale con opzione per il prolungamento. Ad annunciarlo è lo stesso club turco.
(2) Adana Demirspor su Twitter: “Takımımız son olarak Karagümrükspor forması giymiş 32 yaşındaki Arjantinli orta saha Lucas Castro ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Cagliari ve Catania gibi kulüpler bulunan Castro, geçen sezonun ikinci yarısında Karagümrükspor’da 16 karşılaşmada forma giydi. https://t.co/K5yLhCCaAG” / Twitter
Foto: Twitter Adana Demirspor