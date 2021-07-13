Ultimo aggiornamento: martedi' 13 luglio 2021 17:35

Ufficiale: dopo Balotelli, anche Castro va all’Adana Demirspor

13.07.2021 | 17:35

È ufficiale, Lucas Castro raggiunge Mario Balotelli all’Adana Demirspor. Il centrocampista argentino ha firmato un contratto annuale con opzione per il prolungamento. Ad annunciarlo è lo stesso club turco.

(2) Adana Demirspor su Twitter: “Takımımız son olarak Karagümrükspor forması giymiş 32 yaşındaki Arjantinli orta saha Lucas Castro ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Cagliari ve Catania gibi kulüpler bulunan Castro, geçen sezonun ikinci yarısında Karagümrükspor’da 16 karşılaşmada forma giydi. https://t.co/K5yLhCCaAG” / Twitter

Foto: Twitter Adana Demirspor